Orest poursuit son développement et acquiert BD Product

(Boursier.com) — Le leader français de la joaillerie access à destination des grandes maisons de luxe, soutenu par Andera Partners et Bpifrance depuis 2018, poursuit son développement et

annonce l'acquisition de BD Product, spécialiste du développement et de la fabrication de pièces joaillières en métaux précieux

Trois ans après l'entrée à son capital d'Andera Expansion, l'activité d'Andera Partners spécialisée dans le financement en capital des PME, et Bpifrance, Orest, leader français de la joaillerie access à destination des grandes maisons de luxe, se rapproche de son homologue et sous-traitant franc-comtois BD Product, également spécialiste du développement et de la fabrication de pièces joaillières en métaux précieux pour ces mêmes clients, s'adjugeant ainsi près de 7 ME de chiffre d'affaires.

Fondé en 1996 et basé à Mamirolles, BD Product est un acteur français historique spécialisé dans le développement, la fabrication et la finition de pièces (bagues, boîtes de montres, cadrans de montre, mousquetons, boutons de manchette, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, etc.) en métaux précieux (or, platine, argent ou titane) à destination de grandes maisons de luxe sur le marché de la joaillerie access. La joaillerie access est le segment d'entrée de gamme des grandes maisons (prix de vente unitaire entre 5 KE et 50 KE) et correspond au segment qui connait la plus forte croissance (plus de 10% par an).