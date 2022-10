Orderly Network : c'est parti !

(Boursier.com) — Orderly Network, une infrastructure de négociation décentralisée qui offre une négociation au comptant et à terme avec carnet d'ordres construite sur la blockchain NEAR, est arrivée sur le mainnet le 11 octobre. Le lancement permet d'alimenter la bourse décentralisée WOOFi DEX avec l'infrastructure de carnet d'ordres d'Orderly, permettant aux traders professionnels d'accéder à une liquidité importante.

"Ce lancement fait suite au succès de notre testnet, qui a généré plus de 75.000 utilisateurs en seulement 10 semaines, un volume de 2,2 milliards de dollars sur WOOFi DEX et 764.000 transactions sur la chaîne. En commençant par WOOFi DEX, nous offrirons une infrastructure de négociation centralisée au niveau financier en tirant parti des expériences de notre incubateur WOO Network et de NEAR dans la construction de plateformes de négociation et de bourses décentralisées", a déclaré Ran Yi, cofondateur d'Orderly Network.

Parallèlement au lancement, Orderly Network a également présenté sa feuille de route des innovations qui seront apportées à l'infrastructure, notamment les swaps perpétuels, le carnet d'ordres sur la chaîne, le pool communautaire, les prêts et les emprunts, et la fonctionnalité de swap, entre autres...

"Nous avons également présenté notre feuille de route qui s'aligne sur notre objectif de fournir l'infrastructure de couche de liquidité la plus robuste sur laquelle toutes les applications décentralisées (dApps) peuvent s'appuyer. Les mesures que nous prenons permettront de briser davantage la barrière à l'entrée pour la construction d'applications de finance décentralisée tout en faisant progresser l'offre globale de finance décentralisée sur NEAR", a déclaré Yi.