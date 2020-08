Orange Bank a organisé un tournoi Mario Kart sur Twitch

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange Bank, la néobanque française 100% mobile, conseillée par l'Agence Bolt Influence a réalisé une opération de communication sur Twitch le réseau social des Gamers pour présenter la fonctionnalité du virement par SMS.

Ce dispositif nommé "Orange Bank des Subs" a vu s'affronter 3 streamers sur un tournoi Mario Kart : Doigby qui rassemble plus d'1 million d'abonnés sur Twitch et fait partie du top 10 de la plateforme ; Deujna une streameuse qui échange quotidiennement avec ses 350.000 abonnés et enfin, Yann_cj23 qui, avec plus de 200.000 abonnés sévit depuis plusieurs années sur les plus grands jeux du moment...

Petite originalité, les grands gagnants de ce tournoi n'étaient pas les "streamers" mais leurs communautés respectives qui pouvaient gagner des "subs", des abonnements à la chaîne de leurs streamers préférés qui permettent d'avoir accès à du contenu exclusif.

Pascale Autret, Directrice de la Communication chez Orange Bank : "Communiquer auprès des Gamers sur Twitch était pour nous le moyen de toucher une audience peu exposée à nos communications et amatrice de nouvelles technologies et services en ligne. Toutefois, nous souhaitions le faire en respectant les codes de la plateforme et en mettant en avant la fonctionnalité de virement par SMS de manière ludique."

Bolt Influence a imaginé et piloté le dispositif créatif. Joseph Nguyen, CEO de Bolt Influence témoigne : "Le Challenge sur Twitch est de proposer une idée qui séduise à la fois la marque et les streamers, mais aussi qui engage les communautés. Les réactions très positives que nous avons pu observer sur le chat montrent que nous avons atteint notre objectif."

L'opération a rassemblé plus de 97.500 viewers uniques en live avec près de 10.000 viewers en simultanés. La rediffusion de l'événement totalise plus de 288.000 vues sur Youtube...