Oragroup et Axian s'unissent pour renforcer l'inclusion financière en Afrique

Oragroup et Axian s'unissent pour renforcer l'inclusion financière en Afrique

Oragroup et Axian s'unissent pour renforcer l'inclusion financière en Afrique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les groupes panafricains Oragroup - pre?sent dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale - et Axian - pre?sent dans 6 pays de l'oce?an indien et du continent africain - s'associent pour acce?le?rer l'inclusion financie?re en Afrique. Les deux entite?s entendent tirer parti de la re?volution nume?rique pour offrir des services financiers novateurs (monnaies e?lectroniques, services financiers sur mobiles, nano-e?pargne en ligne...) aux populations les plus modestes du continent.

Gra?ce a? ce rapprochement, les succursales et filiales d'Oragroup se joindront a? diffe?rents ope?rateurs de te?le?phonie mobile, dans l'objectif d'offrir aux usagers cible?s des services financiers nume?riques de qualite?. Au Togo, une phase pilote a de?ja? e?te? lance?e : Orabank Togo et l'ope?rateur Togocom lanceront prochainement le service MBanking.

A? travers ce dernier, les utilisateurs pourront re?aliser des ope?rations dites de bank to wallet et wallet to bank, en liant leurs comptes bancaires a? ceux qu'ils cre?ent aupre?s de leurs ope?rateurs. Des services de gestion de compte comme la consultation de soldes ou l'historique des transactions et a? terme un produit de nano-e?pargne/cre?dit seront aussi propose?s aux utilisateurs.

Oragroup s'est impose? depuis des anne?es comme un soutien de taille aux PME et PMI africaines. Aujourd'hui, le groupe va plus loin dans son engagement, en se concentrant de?sormais sur des segments de population jusque-la? de?laisse?s. Cette annonce vient par ailleurs illustrer l'engagement d'Axian au service du de?veloppement du continent. L'entreprise est aujourd'hui le partenaire incontournable de la transformation socio- e?conomique des pays dans lesquels elle ope?re.

Oragroup et Axian entendent de?velopper ces services dans tous les pays ou? le groupe bancaire est de?ja? implante? , mais aussi dans ceux ou? des opportunite?s se pre?senteraient.