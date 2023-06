Option Patrimoine rejoint le Groupe Cyrus

(Boursier.com) — Créé en 2005 par Cyril Sieuzac, Option Patrimoine gère 360 millions d'euros d'encours pour une clientèle principalement composée de chefs d'entreprise, que le cabinet accompagne lors de la cession de leur outil professionnel.

Option Patrimoine, un des leaders de la région Occitanie est dirigé par ses 2 associés, Grégory de Bernard et Thierry Nardari, qui deviennent associés du Groupe Cyrus. La société comprend également 5 collaborateurs.

Option Patrimoine conservera son indépendance en tant que filiale de Cyrus Conseil, tout en bénéficiant de l'ensemble des expertises et offres de service du Groupe Cyrus.

Cette acquisition marque la reprise de la croissance externe pour le Groupe Cyrus, après une période dédiée à l'intégration des acquisitions précédentes. Le Groupe Cyrus renforce ainsi son implantation sur le marché national, avec vingt bureaux en France.

"Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe Cyrus qui porte le projet de fédérer les entrepreneurs de talent du secteur et la montée en gamme du métier. Dans un monde de plus en plus complexe, ce rapprochement apporte une nouvelle valeur ajoutée à nos clients, aux collaborateurs et va nous permettre davantage de sérénité dans notre projet commun de développement" déclarent Grégory de Bernard et Thierry Nardari, Dirigeants du cabinet Option Patrimoine.

"Dès nos premiers échanges avec Meyer Azogui et Christophe Mianné, nous étions convaincus que cette opération allait générer de belles perspectives de développement. Je suis particulièrement heureux de ce rapprochement entre les équipes talentueuses des Groupes Cyrus et Option Patrimoine. C'est donc avec une grande sérénité que je vois l'aventure se poursuivre" a ajouté Cyril Sieuzac, fondateur et cédant majoritaire du cabinet Option Patrimoine.

Par cette opération, le Groupe Cyrus poursuit son développement axé sur la combinaison de croissances organiques et de croissances externes, et confirme son positionnement sur une clientèle fortunée, avec plus de 9,5 milliards d'actifs gérés. Tout en conservant son indépendance capitalistique, le Groupe Cyrus a ainsi acquis plus de 4 milliards d'euros d'actifs ces 3 dernières années.

Meyer Azogui, Président du Groupe Cyrus, conclut : "Nous sommes très heureux d'accueillir Option Patrimoine, dont la réputation et l'expertise sont reconnues depuis près de 20 ans. Leur professionnalisme, leur ancrage territorial fort et leur histoire, nous ont immédiatement convaincus. Cette opération illustre une nouvelle fois une belle rencontre de femmes et d'hommes avec lesquels nous partageons des valeurs communes de confiance, d'excellence et de proximité".