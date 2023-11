OPCVM-Sicav : Tikehau lance un nouveau fonds

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs, lance Tikehau 2029, un nouveau fonds à échéance 2029 dans le cadre de ses activités de stratégies de marchés de capitaux.

Tikehau 2029 est le sixième fonds à échéance lancé par Tikehau Capital depuis 2011.

Fondée sur une approche Buy and Hold, la philosophie du fonds Tikehau 2029 vise à investir uniquement dans des obligations émises par des émetteurs appartenant initialement à la catégorie Investment Grade.

Le fonds investira principalement dans des obligations à maturité 2029.

A la date de fin de vie du fonds, les obligations en portefeuilles auront une maturité résiduelle d'au plus 6 mois.

Tikehau 2029 restera par ailleurs ouvert aux souscriptions et rachats sur la totalité de sa durée de vie.

La remontée historique des taux d'intérêt observée au cours des 18 derniers mois a rendu les rendements des obligations, notamment celles Investment Grade, de nouveau attractifs.

Ces émetteurs continuent en effet d'afficher des fondamentaux solides dans un contexte de ralentissement économique et de coûts de financement plus élevés.

En parallèle, il semble que les Banques Centrales soient proches d'un point d'inflexion dans leurs politiques de remontée de taux, même si elles restent attentives à l'évolution de l'inflation et du marché de l'emploi. Les taux longs ont quant à eux largement progressé ces derniers mois pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2007 aux USA et depuis 2011 en Europe.

Bien que cette remontée des taux ne soit peut-être pas terminée, la possibilité de se positionner sur les niveaux actuels apparaît opportune.

'En réaction à ce contexte, nous capitalisons sur notre savoir-faire historique en matière de gestion de fonds obligataires datés, en proposant aux investisseurs une stratégie positionnée sur des obligations Investment Grade et des maturités plus longues afin de réinjecter progressivement de la duration dans les portefeuilles, tout en finançant des émetteurs jugés de qualité.', déclare Laurent Calvet, Directeur de la gestion obligataire et gérant du fonds Tikehau 2029.

Conclusion

Un nouveau fonds obligataire à échéance 2029...