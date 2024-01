OPCVM : Mandarine Gestion change de dimension

(Boursier.com) — Suite à son acquisition l'été dernier par le groupe LFPI, Mandarine Gestion absorbe Meeschaert Asset Management, l'autre filiale de gestion d'actifs du groupe.

Cette opération permet à Mandarine Gestion de changer de dimension, devenant ainsi une société de gestion forte de 100 collaborateurs, dont 40 professionnels de l'investissement, et gérant 6 MdsE sur l'ensemble des grandes classes d'actifs, actions, obligations et multi-actifs.

Mandarine Gestion annonce la finalisation du projet de fusion-absorption de la société Meeschaert Asset Management à compter du 1er janvier 2024, après avoir obtenu les autorisations nécessaires de l'AMF.

Mandarine Gestion devient ainsi le pôle de Gestion d'actifs cotés du groupe LFPI. La marque Meeschaert continuera à couvrir les activités de Gestion privée et de Family Office du Groupe.

Cette opération permet de renforcer l'expertise historique en gestion actions de Mandarine Gestion et d'intégrer les savoir-faire de Meeschaert Asset Management en gestion obligataire, en gestion diversifiée et en solutions dédiées.

Mandarine Gestion offrira ainsi à ses clients et partenaires une gamme élargie de stratégies d'investissement innovantes et des solutions sur mesure, gérées activement, avec l'objectif d'allier performances financières et extra-financières.

Historiquement tournée vers le financement durable de l'économie, Mandarine Gestion renforce son positionnement d'acteur majeur de l'investissement socialement responsable et d'entreprise engagée. La société se distingue par des expertises de référence en gestion ISR, éthique, finance à impact (ESS) et fonds de partage.

Mandarine Gestion sera dirigée par Fabien Bismuth, Président du Directoire, et Dan Sayag, Directeur Général, qui occupaient déjà ces fonctions chez Meeschaert Asset Management. Adrien Dumas, également membre du Directoire, continuera à exercer la fonction de Chief Investment Officer - Directeur des investissements qu'il assurait chez Mandarine Gestion depuis 2021.

Marc Renaud, fondateur et ancien président de Mandarine Gestion, se concentrera sur la gestion et la supervision du pôle Gestion Value, tout en restant membre du Directoire.