Omi annonce une levée de fonds en Seed de 6 ME

(Boursier.com) — Omi , logiciel SaaS français de modélisation et de rendus photos et vidéos '3D' pour les marques, annonce une levée de fonds en Seed de 6 ME menée par Dawn Capital, et suivi par Founders Future (investisseur historique), ainsi que des Business Angels de renom. La société entend s'imposer comme la référence dans la création de contenus visuels produits et souhaite accompagner l'arrivée des marques dans le Web3 et les métavers.

Ce financement va lui permettre d'accélérer le développement de sa 'R&D', recruter de nouveaux talents, et déployer sa présence à l'international.