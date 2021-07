OLA Energy étend son partenariat avec Ecobank pour optimiser l'offre en services financiers numériques de son réseau africain

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OLA Energy a signé un accord avec le groupe bancaire panafricain Ecobank pour élargir son partenariat et mettre en place des services financiers numériques innovants dans les stations-service à travers l'Afrique.

Dans le cadre du partenariat existant, OLA Energy a déjà déployé des terminaux de point de vente dans l'ensemble de son réseau de vente au détail sur le continent. Ces dispositifs permettent d'accueillir des solutions de cartes à puce et de cartes de carburant ainsi que d'autres applications de paiement. Dans le cadre de ce nouvel accord, les clients et les gérants de stations-services d'OLA Energy pourront accéder à une variété de services financiers numériques Ecobank, notamment la solution de paiement mobile EcobankPay, l'acceptation de plusieurs cartes de crédit pour les paiements des commerçants, la distribution de produits de transfert de fonds tels que Rapid Transfer et Western Union ainsi que les services Cash-in-cash-out pour les titulaires de comptes Ecobank.

Les clients pourront également effectuer des transferts instantanés, payer leurs factures, recharger leur temps d'antenne et retirer de l'argent aux guichets automatiques du réseau énergétique d'OLA. Cette offre élargie s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par OLA Energy pour fournir un service complet à ses consommateurs sur le continent, notamment des services de cartes de carburant comme la "O'Card" d'OLA Energy et des achats de proximité par le biais des boutiques "marhaba" nouvellement créées. Dans un premier temps le partenariat sera déployé dans au moins 10 stations-service en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Kenya respectivement, avant d'être étendu à d'autres filiales d'OLA en Afrique.

Citation d'OLA Energy : "Ce partenariat élargi avec Ecobank témoigne de notre ferme engagement à maximiser l'utilisation des services financiers numériques pour nos clients, nos gérants et le grand public. Ce dernier accord s'appuie sur les efforts déployés par OLA Energy pour étendre les possibilités de partenariats et de promotions de ventes croisées à travers notre réseau de stations-service africain."

Citation d'Ecobank : "En tant que Super-agent d'Ecobank, OLA Energy a une nouvelle fois montré qu'elle était à l'avant-garde pour offrir aux clients de son réseau énergétique africain des moyens innovants et accessibles d'effectuer transactions. A travers ce partenariat, nous sommes heureux de fournir aux clients et aux concessionnaires d'OLA Energy une gamme complète de services financiers numériques Ecobank à la fois panafricains et évolutifs. Il s'agit d'un exemple supplémentaire de l'impact positif d'Ecobank qui investit dans les nouvelles technologies et noue les partenariats appropriés pour faciliter l'accès à des solutions financières innovantes pour tous. Notre objectif principal est d'améliorer la vie quotidienne des Africains tout en consolidant le positionnement d'Ecobank à la pointe du commerce, des paiements, des transferts de fonds et de l'inclusion financière."