(Boursier.com) — Okuden , le cabinet de conseil Digital & Data, annonce l'acquisition de Quantads, des experts dans le domaine de la Data Marketing et de l'Acquisition. Cette opération s'inscrit dans la volonté d'Okuden de renforcer sa proposition de valeur dans les secteurs de l'Assurance & Services Financiers et de l'Automobile & Mobilité.

Fondé en 2020 par des entrepreneurs du conseil Aurélien Dever & Arnaud Périn, Okuden s'est rapidement positionné comme un acteur majeur, comptant parmi ses principaux clients des leaders tels qu'AXA, Generali, Mobilize, Volkswagen Group, Toyota, etc. Après trois années de croissance organique soutenue, marquée par un doublement annuel de son activité, Okuden franchit une nouvelle étape de son développement avec cette acquisition.

Quantads, créée également en 2020, est reconnue pour son expertise Data Marketing unique, avec plus de 40 clients e-Commerce et B2B prestigieux tels que La Redoute, Dassault Systèmes, et Aéroports de Paris. L'équipe Quantads a multiplié par trois ses budgets d'acquisition chaque année depuis sa création, démontrant ainsi une croissance constante et significative.

Synergie unique

La fusion d'Okuden et Quantads crée une synergie unique, combinant des compétences complémentaires pour élaborer et déployer des stratégies d'Expérience Client et d'Acquisition digitales performantes. Cette alliance positionne idéalement Okuden pour stimuler le développement commercial de ses clients dans les secteurs dynamiques de l'Assurance & Services Financiers, de l'Automobile & Mobilité. L'expertise conjointe va permettre une compréhension approfondie des défis du marché numérique, offrant ainsi des solutions sur mesure pour maximiser la croissance et la performance de ses clients sur le développement de ce canal.

La vision pour ce nouvel ensemble est ambitieuse : doubler la taille de l'entreprise dans l'année à venir. Cet objectif souligne l'engagement d'Okuden envers l'innovation, la qualité de service et la croissance durable. En tant que "cabinet augmenté", Okuden est désormais encore mieux équipé pour accompagner ses clients dans leur développement numérique, en exploitant pleinement les opportunités du marché Digital...