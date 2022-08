OFI Pierre via son fonds OFI InnovaCare a acquis un portefeuille de 7 habitats partagés

(Boursier.com) — À la suite de la signature de leur partenariat en mars dernier, OFI Pierre a signé l'acquisition d'un premier portefeuille de 7 villas, à destination d'habitats partagés, avec l'exploitant CetteFamille, pour amorcer son engagement dans une solution innovante de logements alternatifs à la vie à domicile ou en établissement spécialisé.

OFI InnovaCare, OPPCI agréé par l'AMF à destination des investisseurs professionnels, répond à des enjeux sociétaux et de santé en pleine mutation.

Avec cette première opération, le fonds OFI InnovaCare poursuit sa stratégie d'investissement solidaire et responsable avec des actifs de qualité répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Ce portefeuille de 7 habitats partagés, comptabilisant 63 logements, a été acquis progressivement au cours des deux derniers mois. Il offre une diversification géographique en ligne avec les objectifs du fonds. Les localisations en coeur de ville permettent aux habitants d'être totalement intégrés à leur environnement.

Les habitats sont tous sécurisés au travers d'un bail de 12 ans fermes conclu avec CetteFamille, qui demeure l'exploitant exclusif. CetteFamille est le premier réseau de solutions d'hébergements alternatifs à l'EHPAD. Son engagement ESG permet au plus grand nombre de seniors d'accéder à un habitat adapté à leurs besoins et aux investisseurs institutionnels d'OFI InnovaCare de prendre part à un projet d'utilité sociétale d'envergure nationale.

CetteFamille est une entreprise issue de l'Économie Sociale et Solidaire, elle est spécialisée dans la conception et le développement de solutions d'hébergement alternatives aux EHPAD et figure parmi les leaders de ce secteur en pleine expansion.