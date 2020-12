OFI Pierre annonce l'acquisition d'un nouveau portefeuille de parcs d'activités

OFI Pierre annonce l'acquisition d'un nouveau portefeuille de parcs d'activités









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OFI Pierre annonce l'acquisition d'un nouveau portefeuille de parcs d'activités d'un montant de 19 ME à travers le FIA "Esprit Pierre", géré par OFI Pierre pour le compte du groupe Spirit, associé à un investisseur institutionnel français.

Le fonds Esprit Pierre poursuit son développement avec cette nouvelle acquisition composée de cinq bâtiments neufs situés en Ile-de-France et représentant une surface utile de près de 9.400 m(2). Ce nouvel investissement permet à nouveau d'accentuer la diversification géographique du portefeuille notamment sur les villes de Villebon-sur-Yvette (91), Bussy-Saint-Georges (77), Tremblay-en-France (93) et de Neuville-sur-Oise (95).

Le portefeuille présente un taux d'occupation de 85%, loué auprès de huit locataires de qualité pour une durée ferme d'engagement moyenne supérieure à six ans. Cette nouvelle acquisition porte le volume d'investissement d'Esprit Pierre à 83 ME HD HT.

Comme pour les trois derniers portefeuilles acquis, le développement des actifs est assuré par Spirit Entreprises, structure de promotion en immobilier d'entreprise du groupe Spirit et leader du développement de parcs d'activités en Ile-de-France.

"Nous nous réjouissons de cette acquisition qui constitue un investissement de qualité à la fois rationnel, diversifié et en parfaite adéquation avec notre volonté d'investir à horizon de 2021 la somme de 100 ME dans des parcs d'activités", commente Aymeric Thibord, Directeur Général d'OFI Pierre.

Mathias Bertojo, Président du Groupe Spirit, a déclaré : "Cette nouvelle transaction s'inscrit dans la dynamique de succès, d'excellence et de partenariat qui anime le fonds Esprit Pierre depuis sa création. Elle confirmerait, s'il en était besoin, la pertinence des locaux d'activités Prime en tant que sous-jacents d'investissements immobiliers résilients".