OFI Pierre acquiert un sixième immeuble pour l'OPPCI OFI Immobilier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OFI Pierre poursuit le développement d'OFI Immobilier avec l'acquisition d'un immeuble de bureaux, 7 rue Léo Delibes, à proximité de l'avenue Kléber, dans le 16e arrondissement de Paris. Cet immeuble de très belle facture architecturale de 1.500 m(2) répartis sur six étages dispose de plusieurs terrasses panoramiques. Il a été récemment restructuré. Il est loué en totalité dans le cadre d'un bail commercial de 9 années, dont 6 ans fermes.

Cet actif a été acquis le 8 janvier 2020 avec un rendement "Acte en Mains" de 3 %.

"Après l'achat du siège social de Pathé, cette sixième acquisition dote OFI Immobilier d'un second immeuble au coeur du Quartier Central d'Affaires de Paris. Cet actif porte à 180 ME les investissements d'OFI Immobilier, dont l'objectif est d'atteindre 250 ME à fin 2020. Les six immeubles du patrimoine d'OFI Immobilier expriment une qualité, une cohérence et une sécurité locative très appréciable sur notre marché" commente Joëlle Chauvin, Directeur Général d'OFI Pierre.

Rappelons qu'OFI Immobilier est déjà propriétaire de deux immeubles à Neuilly-sur-Seine, deux immeubles à Levallois-Perret (dont le siège de l'ESPI) et du siège de Pathé, rue de Washington.