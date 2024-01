Ofi Invest passe la barre des 200 MdsE sous gestion pour son premier anniversaire

(Boursier.com) — A peine plus d'un an après sa création par Aéma Groupe, Ofi Invest a mené à bien de nombreux chantiers lui permettant de créer l'unité d'un groupe qui a véritablement changé de dimension et qui affiche 203,6 milliards sous gestion [1] début 2024.

En 2023, le groupe Ofi Invest a bâti sur la base d'une nouvelle identité, de ses nouvelles marques et de son nouveau périmètre d'expertises, avec le regroupement de ses activités, une structure opérationnelle solide et efficiente qui devrait lui permettre de relever les défis et de mettre en oeuvre ses ambitions stratégiques.

Le groupe compte aujourd'hui plus de 650 collaborateurs1 et rassemble sous différentes marques l'ensemble des métiers liés à la gestion d'actifs liquides (Ofi Invest Asset Management et Syncicap AM), d'actifs non cotés (Swen Capital Partners et Zencap AM) et d'actifs immobiliers (Ofi Invest Real Estate).

La force du groupe Ofi Invest, c'est à la fois de partager une vision et des valeurs communes tout en conservant la singularité dans l'approche et l'expertise de chacune de ses sociétés.

La dynamique d'innovation ne s'est pas interrompue pendant cette période de construction du groupe au cours de laquelle Ofi Invest a élargi son offre avec la création d'une dizaine de solutions d'investissement au sein des différentes sociétés de gestion qui constituent le groupe.

Acteur incontournable

Ofi Invest s'est aussi illustré en fin d'année 2023 comme un acteur incontournable de la consolidation du secteur de la gestion d'actifs en France, dans le cadre du partenariat de long terme scellé avec le groupe mutualiste VYV. Ce partenariat s'est accompagné de l'acquisition de sa société de gestion Egamo.

Fort de ces succès et avancées, le groupe Ofi Invest a passé la barre des 200 milliards d'encours sous gestion début 2024. La part de la clientèle tiers (hors groupe) se monte désormais à près du tiers des encours, après l'intégration d'Egamo.

A horizon 2026, le groupe Ofi Invest entend s'affirmer comme une référence de la gestion d'actifs sur toute la chaine de l'épargne en France, en étant le trait d'union entre des investisseurs institutionnels et des investisseurs particuliers. Une ambition clairement annoncée il y a un an, lors de la constitution du nouveau groupe qui a permis un accès élargi à la clientèle individuelle (plus de 15% des actifs sous gestion) grâce au regroupement des différentes entités et de leurs réseaux partenaires. Ofi Invest gère en effet aujourd'hui une part importante de l'épargne des Français grâce à la richesse et à la diversité de ses réseaux, et partenaires de distribution, plateformes et CGP, qui servent plus de 3 millions d'épargnants français.

Ofi Invest a déjà établi sa légitimité en tant que référence de la gestion assurantielle auprès d'une clientèle d'investisseurs institutionnels développée à travers ses différentes sociétés et expertises depuis plus de 50 ans. Le nouveau groupe entend bien capitaliser sur ce savoir-faire pour offrir le meilleur des solutions d'investissement aux épargnants en France et à l'international.

Outre la France, le groupe bénéficie d'une ouverture à l'international au travers de partenaires de distribution dans 8 pays en Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Portugal, Suisse, et d'une co-entreprise à Hong Kong, Syncicap AM.

La nouvelle dimension du groupe a également été un atout pour élargir et renforcer ses actions et son engagement en faveur d'une finance responsable, partagée par l'ensemble de ses sociétés et qui s'exprime et se décline de manière différenciée au sein de chacun de ses métiers et chacune de ses classes d'actifs.

Cette volonté s'est d'ailleurs illustrée tout au long de l'année 2023, non seulement par l'implémentation de politiques d'investissement responsable toujours plus exigeantes, mais également par de nombreuses actions d'engagement individuelles et collectives, notamment lors des assemblées générales.

2024 débute avec la mise en oeuvre d'un socle social commun pour l'ensemble des collaborateurs, suite à l'accord négocié avec les partenaires sociaux dans la cadre de la création du groupe.

L'exercice qui s'ouvre se concentrera sur un objectif de création de valeur, de performance financière, mais aussi sur l'attractivité du groupe pour renforcer le positionnement concurrentiel d'Ofi Invest.

"Le groupe dispose aujourd'hui de tous les atouts et moyens pour cela, grâce à la complémentarité de ses expertises, à sa taille, et aussi aux réseaux de distribution de ses actionnaires, de ses partenaires, en France et à l'étranger. Ce qui était encore il y a un an un projet, avec de multiples chantiers, est devenu une réalité pour nos clients et pour les femmes et les hommes qui ont oeuvré à la construction du groupe Ofi Invest. Je tire une grande fierté à l'issue de cette première année, une fierté à laquelle j'associe bien évidemment tous les collaborateurs du groupe qui se sont investis pour faire d'Ofi Invest une évidence", a déclaré Jean-Pierre Grimaud, directeur général d'Ofi Invest.

[1] Source : Ofi Invest au 31/12/2023, périmètre pro forma incluant Egamo - Collaborateurs en CDD et CDI uniquement

Ofi Invest AM devient le délégataire exclusif de gestion de valeurs mobilières du Groupe VYV, incluant la cession de la filiale EGAMO. Ce partenariat a débuté le 1er janvier 2024. Ainsi, les encours proforma comprennent les encours des sociétés Ofi Invest ainsi qu'Egamo à fin décembre 2023.