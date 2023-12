Ofi Invest AM renforce son engagement en faveur de la biodiversité avec la publication de sa politique sur les biocides

(Boursier.com) — Ofi Invest Asset Management annonce la publication de sa politique sur les biocides et produits chimiques dangereux dans le cadre de sa stratégie globale sur la biodiversité. Cette politique entrera en vigueur au 1er janvier 2024 et sera revue tous les ans après sa mise en application.

"Ofi Invest Asset Management entend agir pour mieux protéger la biodiversité. A cet effet, la lutte contre les pollutions et atteintes aux espèces occasionnées par les biocides, néonicotinoïdes, et autres produits chimiques dangereux, mais aussi les nuisances environnementales et sanitaires que ces substances occasionnent forment le nouveau volet de notre engagement en faveur de la préservation et de la protection de la Nature", explique Eric Bertrand, Directeur des Gestion d'Ofi Invest Asset Management.

"Notre politique se traduit par des exclusions visant les producteurs de biocides et de néonicotinoïdes. Une démarche de sensibilisation et de dialogue sera également mise en oeuvre auprès des principaux fournisseurs de biocides et des entreprises faisant l'objet de controverses importantes du fait des incidences environnementales ou sanitaires causées par la fabrication, l'utilisation ou le rejet de produits ou substances chimiques dangereuses ou toxiques" poursuit l'établissement.

Ofi Invest AM, en tant qu'entité de gestion d'actifs d'Aéma Groupe, gère à ce titre une partie des mandats des entités MACIF et Abeille Assurances pour lesquels cette politique s'appliquera à partir du 1er janvier 2024.

Ofi Invest Asset Management avait déjà adopté une première politique sur l'Huile de palme le 1er janvier 2023.

Cette nouvelle politique renforce l'engagement d'Ofi Invest Asset Management en matière de préservation du capital naturel et de lutte contre la perte de biodiversité. Cet engagement se concrétise par ailleurs par :

*Une collaboration avec des organismes de place tels que la CDC Biodiversité et le Club B4B +

*L'adhésion à des initiatives telles que Finance Pledge for Biodiversity, la Finance Blue Economy ou encore la coalition Nature Action 100, dont Ofi Invest AM est membre fondateur depuis 2023.

*Des actions d'engagement sur les thématiques du plastique, de l'huile de palme, des protéines animales.

*La prise en compte des enjeux liés à la biodiversité à travers la notation ESG (Environnement, Social et Gouvernance), le suivi des controverses, la recherche de solutions innovantes ayant un impact positif sur la nature.