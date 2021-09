(Boursier.com) — OFI AM vient d'obtenir 4 nouveaux labels ISR, ce qui porte à 20 le nombre de fonds labellisés ISR gérés par OFI AM, couvrant les classes d'actifs monétaire, taux et crédit, actions, diversifiés et convertibles.

Créé par le décret du 8 janvier 2016, ce label promu par le ministère des Finances, permet d'identifier les fonds qui soutiennent les entreprises qui adoptent les meilleures pratiques et contribuent à une économie durable.

Le label ISR certifie que les objectifs financiers et ESG sont précisément définis et décrits aux investisseurs, et que les critères ESG sont pris en compte dans la construc- tion et la vie du portefeuille. Sont également vérifiés et certifiés la mise en application de la méthodologie d'analyse ESG, la transparence de la gestion du fonds, l'existence de la politique d'engagement et de vote et la mesure des impacts positifs de la gestion ESG sur le développement d'une économie durable.

Ainsi, EY France, l'un des organismes labellisateurs officiels, a évalué et vérifié la conformité aux exigences requises par le label d'Etat avant d'attribuer le label ISR aux quatre fonds suivants :

-OFI RS Monétaire

-OFI RS Monétaire Court Terme

-OFI RS Liquidités

-OFI Financial Investment - RS Euro Credit Short Term

Ces fonds sont par ailleurs classés "Article 8" selon la réglementation SFDR.

OFI AM déploie sa stratégie ISR sur l'ensemble des classes d'actifs et types de gestion pour offrir des solutions d'investissement avec pour objectif à la fois de contribuer au financement d'une économie positive et responsable et de générer de la performance financière pour l'investisseur. Une stratégie qui se veut gagnante pour tous...