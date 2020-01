OFI AM reçoit un nouveau label ISR pour son fonds d'impact sur l'économie positive

(Boursier.com) — OFI AM reçoit un nouveau label ISR, pour son fonds d'impact sur l'économie positive. 7 fonds OFI AM sont désormais labellisés par le label d'État créé en 2016.

L'organisme de labellisation officiel Afnor a "évalué et jugé conformes aux exigences requises" les 7 fonds candidats au label :

- OFI Fund - RS European Equity Positive Economy(1)

- OFI Financial Investment - RS Euro Equity(2)

- OFI Financial Investment - RS Euro Equity Smart Beta(2)

- OFI Financial Investment - RS Euro Investment Grade Climate Change(2)

- OFI RS European Growth Climate Change(3)

- MAIF Retraite Croissance Durable(3)

Ainsi qu'un fonds d'épargne salariale géré par OFI AM :

- FCPE Macif Croissance Durable et Solidaire ES

Le label ISR certifie que les objectifs financiers et ESG sont précisément définis et décrits aux investisseurs, et que les critères ESG sont pris en compte dans la construction et la vie du portefeuille. Sont également vérifiés et certifiés la mise en application de la méthodologie d'analyse ESG, la transparence de la gestion du fonds, l'existence de la politique d'engagement et la mesure des impacts positifs de la gestion ESG sur le développement d'une économie durable.

Le label ISR concourt ainsi à une transparence renforcée des fonds ISR, et constitue un indicateur de référence pour les investisseurs qui souhaitent investir de manière responsable.

OFI AM déploie sa stratégie ISR sur l'ensemble des classes d'actifs et types de gestion pour offrir des solutions d'investissement qui permettent à la fois de contribuer au financement d'une économie positive et responsable et qui génèrent de la performance financière pour l'investisseur. Une stratégie qui se veut gagnante pour tous...

(1) Compartiment de la SICAV luxembourgeoise UCITS V, OFI Fund, dont la gestion est déléguée à OFI AM par OFI Lux.

(2) Compartiments de la SICAV de droit français OFI Financial Investment, agrée par l'AMF, géré par OFI AM.

(3) FCP de droit français.

Les références à un label attribué à un fonds ne préjugent pas des résultats futurs.