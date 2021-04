OFI AM : en pointe

OFI AM : en pointe









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — OFI AM, acteur pionnier et engagé dans l'ISR depuis plus de 25 ans, compte aujourd'hui plus de 90% de ses encours en fonds ouverts en gestion active et en direct classés articles 8 ou 9 (SFDR), au 25 mars 2021. Ce pourcentage devrait augmenter encore d'ici la fin de l'année...

"Notre offre est en cohérence avec le positionnement du Groupe OFI qui figure parmi les leaders de l'ISR en France. Nous considérons avoir un rôle à jouer en tant que gérant d'actifs pour contribuer, aux côtés de nos clients investisseurs, à favoriser une économie responsable et durable. Nous avons l'ambition d'atteindre les 100 % de nos encours en gestion active directe classés dans l'une de ces deux catégories" commente Guillaume Poli, Directeur du Développement chez OFI AM.