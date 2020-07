ODDO BHF Private Equity annonce le dernier closing du fonds ODDO BHF Secondaries Fund

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ODDO BHF Private Equity annonce le dernier closing du fonds ODDO BHF Secondaries Fund, portant à 358 Millions d'euros le montant levé sur sa stratégie secondaire (*).

Les engagements du fonds témoignent de la confiance renouvelée des investisseurs historiques de ODDO BHF Private Equity, ainsi que de l'arrivée de nouveaux partenaires attirés par l'approche et l'expertise de l'équipe. Cette levée porte les capitaux gérés par ODDO BHF Private Equity à plus de 2.3 milliards d'euros (**) et vient renforcer les capacités du groupe ODDO BHF sur ses développements clés dans le domaine des Private Assets.

Privilégiant le segment des transactions secondaires de 5 à 50 millions d'euros, ODDO BHF Secondaries Fund est un Fonds global qui vise le rachat d'actifs matures générateurs de flux de trésorerie et qui présentent un fort potentiel de création de valeur.

En capitalisant sur les compétences de l'équipe et les capacités de sourcing étendues du groupe ODDO BHF, ODDO BHF Secondaries Fund a déjà réalisé huit transactions sur des actifs européens et américains pour près de 80 millions d'euros. "Nous sommes convaincus que le marché secondaire du Private Equity restera source de nouvelles opportunités pour ODDO BHF Private Equity. Nos vingt ans d'expérience sur le segment du capital-investissement des sociétés de taille intermédiaire sont un atout majeur qui nous permettra de faire profiter nos investisseurs des opportunités d'investissement intéressantes" indique Jérôme Marie, co-gérant du Fonds.

"Nous estimons que dans l'environnement actuel, notre stratégie secondaire est bien positionnée pour saisir de nouvelles opportunités et investir dans des actifs potentiellement performants. Le succès de notre levée de Fonds confirme notre statut de spécialiste sur ce marché et constitue une première étape réussie dans le déploiement de notre offre en Private Assets" conclut Nicolas Chaput, président de ODDO BHF Private Equity.

*au travers des produits FCPR ODDO BHF Secondaries Opportunities, ODDO BHF Secondaries Fund et un fonds dédié à des clients institutionnels.

**en termes de capital engagé.