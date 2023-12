ODDO BHF et RBI unissent leurs forces dans le courtage et la recherche actions

(Boursier.com) — ODDO BHF et Raiffeisen Bank International (RBI) ont conclu un partenariat dans les domaines de la vente et de la recherche actions pour l'Autriche et les pays d'Europe centrale et orientale, dans le but de poursuivre une stratégie de croissance commune dans la région.

Cette collaboration permet aux entreprises clientes de RBI de bénéficier des capacités de distribution du Groupe ODDO BHF sur le marché boursier, en accédant à plus de 800 investisseurs institutionnels en Europe et aux États-Unis.

ODDO BHF a établi avec succès une plateforme pour la recherche institutionnelle sur les actions et la distribution de produits d'actions aux investisseurs institutionnels grâce à des partenariats avec des banques européennes telles que ABN AMRO, BBVA, Commerzbank et Natixis.

L'alliance a obtenu les meilleurs classements dans les enquêtes auprès des investisseurs et, sur la base du nombre de transactions ECM, a été la troisième plus importante dans la zone euro au cours de l'année écoulée. Ce modèle est désormais déployé sur les marchés autrichien et d'Europe centrale et orientale grâce au partenariat avec RBI.

L'ensemble de l'équipe de vente d'actions et de recherche institutionnelle de RBI fera partie de la plateforme ODDO BHF, dans le but de maintenir une position de leader dans la recherche pour les émetteurs autrichiens, d'étendre son rayonnement à l'Europe centrale et orientale, et de tirer parti de l'expertise d'un réseau de plus de 80 analystes.

Les entreprises clientes de RBI continueront à bénéficier du soutien du siège de Vienne et des banques du réseau dans la région en ce qui concerne les transactions. RBI continuera ainsi à offrir à sa clientèle d'entreprises une proximité et une expertise du marché local, tout en améliorant considérablement l'accès aux investisseurs institutionnels grâce à la coopération avec l'une des principales plateformes de vente et de recherche d'actions en Europe.

Lukasz Januszewski, membre du conseil d'administration de Raiffeisen Bank International pour les produits et solutions CIB, déclare : "Nous sommes engagés sur les marchés des capitaux en Autriche et en Europe centrale et orientale. Nous sommes convaincus d'avoir trouvé en ODDO BHF un partenaire doté d'une longue expérience, qui apporte un haut niveau d'expertise dans la vente et le négoce d'actions sur les marchés d'Europe et d'Amérique du Nord, ainsi que dans la recherche sur les actions."