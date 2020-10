ODDO BHF et Landolt & Cie confirment leur rapprochement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe ODDO BHF et Landolt & Cie annoncent aujourd'hui avoir signé leur alliance. Sous condition suspensive de l'autorisation de la FINMA (autorité indépendante de surveillance des marchés financiers suisses), ce rapprochement donnera lieu à un véritable partenariat stratégique avec les équipes de Landolt & Cie et fera de la Suisse le troisième pilier de la stratégie de développement du groupe ODDO BHF, aux côtés de la France et de l'Allemagne, avec plus de 6 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Pierre Landolt et Thierry Lombard deviennent à cette occasion actionnaires et associés à la gouvernance du groupe ODDO BHF.

Présent en Suisse dans les domaines de l'Asset Management et de la Banque Privée, notamment à Zurich, depuis le rachat de la BHF-Bank en 2016, le groupe ODDO BHF a pour ambition de devenir Suisse en Suisse, comme il est Français en France et Allemand en Allemagne. En s'associant à l'expertise et aux savoir-faire historiques des équipes de Landolt & Cie, ODDO BHF entend poursuivre son développement sur les métiers de banque privée et contribuer à l'innovation et la consolidation du secteur dans un marché suisse en pleine évolution.

Fondée en 1780 à Lausanne, Landolt & Cie est un acteur de référence en matière de banque privée en Suisse, berceau culturel et historique de la finance. Grâce à cette alliance, ODDO BHF entend renforcer sa plateforme suisse pour servir une clientèle suisse (75% de la clientèle de Landolt & Cie) et internationale et proposer aux familles et aux entrepreneurs de nouvelles expertises et de nouveaux services en matière de gestion d'actifs et d'investissement.

Pour Philippe Oddo, Associé-gérant de ODDO BHF, souligne : "Nous sommes très heureux à travers cette alliance d'investir dans les spécificités du marché suisse qui, tout comme l'Allemagne, compte de nombreuses entreprises familiales, non seulement dans le domaine industriel mais aussi dans la santé, l'horlogerie, l'agroalimentaire ou encore les services. Ce rapprochement signe le mariage de deux maisons familiales, plus que centenaires, proches par leurs valeurs et leurs convictions et riches d'un avenir commun".

Pour Pierre Landolt, actionnaire de Landolt & Cie, commente : "Notre ambition commune est de continuer à construire le premier groupe financier indépendant en Europe avec un fort ancrage local dans chaque pays. C'est une nouvelle page qui s'écrit pour Landolt & Cie et nous nous réjouissons d'avoir trouvé dans le groupe ODDO BHF une culture entrepreneuriale, familiale et indépendante très proche de la nôtre qui permettra à nos 70 collaborateurs passionnés de s'épanouir et d'accompagner nos clients à Lausanne, Genève, Zurich et dans tout le pays".