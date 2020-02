ODDO BHF Artificial Intelligence démontre l'efficacité des technologies "Big Data" à la française

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lancé le 18 décembre 2018, 'ODDO BHF Artificial Intelligence' a démontré l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle dans le processus d'investissement des fonds. Avec une performance annualisée depuis sa création de la part institutionnelle CIw-USD de +27% contre +23,3% pour son benchmark (MSCI World NR USD), le processus a fait ses preuves dans une année volatile. Au 31 janvier 2020, les actifs sous gestion s'élèvent à 73 millions d'euros provenant d'investisseurs institutionnels et privés.

ODDO BHF AM a été une des premières sociétés de gestion d'actifs européennes à utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour aborder l'investissement thématique. Le fonds n'investit pas seulement dans l'intelligence artificielle (IA) mais utilise également des algorithmes d'IA dans l'objectif d'identifier les actions pertinentes. Il offre aux investisseurs une exposition complète au thème de l'intelligence artificielle, en sélectionnant des sociétés de toutes tailles, à l'échelle mondiale, qui développent ou utilisent l'intelligence artificielle.

Concrètement, ces algorithmes ont été développés afin de caractériser précisément la thématique d'investissement et les entreprises les plus pertinentes qui y sont liées. Cette technologie permet de dépasser la capacité humaine pour mieux l'appréhender, lorsque plus de 80% des données disponibles ne sont pas structurées.

60 titres identifiés par des algorithmes d'IA

ODDO BHF Artificial Intelligence est géré par une équipe de trois gérants dirigée par Brice Prunas. Le fonds est composé de 60 titres identifiés par des algorithmes d'IA, filtrés ensuite par un modèle quantitatif multifactoriel propriétaire et enfin analysés par l'équipe de gestion.

"L'intelligence artificielle a aujourd'hui un impact sur tous les secteurs de l'économie. Il y a d'une part les grands acteurs technologiques et d'autre part une myriade de petits acteurs, spécialisés dans des niches à croissance rapide. D'autre part, un grand nombre d'entreprises non technologiques sont directement impliquées dans la chaîne de valeur de l'IA ou utilisent l'IA pour améliorer leur propre chaîne de valeur. Il y a tellement d'acteurs, de nouvelles, d'innovations et d'informations à assimiler que nous avons besoin du soutien de l'intelligence artificielle pour filtrer le marché, identifier les informations importantes et enfin trouver les titres pertinents" explique Brice Prunas, gestionnaire de fonds d'actions thématiques mondiales, ODDO BHF Asset Management SAS.

"L'intelligence artificielle est un nouveau voyage que nous entreprenons tous. Il y a un an, après 18 mois de recherche collaborative, nous avons lancé l'un des premiers fonds thématiques utilisant des algorithmes intégrant l'IA pour sélectionner des titres dans le monde entier. Après le succès de l'intelligence artificielle, nous avons l'intention de transférer cette technologie à d'autres méga thèmes" déclare Nicolas Chaput, Directeur Général, ODDO BHF Asset Management.