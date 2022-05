ODDO BHF AM poursuit sa stratégie de labellisation ambitieuse

(Boursier.com) — ODDO BHF Asset Management poursuit sa stratégie de labellisation ambitieuse, sur un large spectre de classes d'actifs, et obtient le label Towards Sustainability pour six fonds :

-ODDO BHF Green Planet

-ODDO BHF Active Small Cap

-ODDO BHF Polaris Flexible

-ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities

-ODDO BHF Euro Credit Short Duration

-ODDO BHF Green Bond

Towards Sustainability est un label de très grande qualité, dont le cahier des charges fixe des exigences strictes aux fonds qui se portent candidats. La rigueur du processus d'attribution de ce label vise à renforcer la confiance des investisseurs sur le caractère durable de la gestion de chaque fonds labellisé.

"Avec l'évolution rapide du cadre réglementaire en matière de durabilité, nos clients sont à la recherche de critères objectifs pour les éclairer sur la qualité ESG d'un fonds. Nous sommes ravis que ODDO BHF AM ait obtenu ce label reconnu pour son exigence, car il est pour nos clients un gage de qualité de l'approche ESG et de la transparence de nos fonds", déclare Rachida Mourahib, responsable globale de la recherche ESG chez ODDO BHF AM.

Nicolas Chaput, CEO de ODDO BHF Asset Management, ajoute : "Nous sommes heureux d'obtenir ce label pour six de nos stratégies. Cette labellisation garantit à nos clients et partenaires de distribution une plus grande transparence quant au caractère durable de chacun de nos fonds. C'est également une confirmation de l'engagement de ODDO BHF en matière d'investissement durable ".