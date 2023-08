Octopus Energy annonce qu'il investira 20 Mds$ dans l'éolien offshore d'ici à 2030

(Boursier.com) — La branche de production d'Octopus Energy, en charge de gérer des projets d'énergie verte d'une valeur de 7,7 milliards de dollars à l'échelle mondiale, annonce investir 20 milliards de dollars dans l'éolien offshore d'ici 2030... Un investissement qui permettra de produire 12 GW d'énergie renouvelable, soit la quantité d'énergie nécessaire pour alimenter 10 millions de foyers.

Octopus Energy cible des projets dans le monde entier, en particulier en Europe, et en a d'ailleurs déjà plusieurs en cours actuellement. À travers cet investissement, l'entreprise soutiendra ainsi les promoteurs de nouveaux parcs éoliens offshore ainsi que les parcs éoliens en construction ou opérationnels.

5 transactions offshores réalisées

Le groupe mondial de technologie et d'énergie a fait son entrée sur le marché des parcs éoliens offshore l'année dernière et a depuis réalisé 5 transactions offshores, pour un montant total de 1 milliard de dollars. Octopus Energy détient des participations dans le parc éolien offshore Lincs et dans l'un des plus grands parcs éoliens du monde, Hornsea One, tous deux situés au large de la côte est de l'Angleterre. L'entreprise a également acquis le parc éolien Borssele V aux Pays-Bas, qui possède certaines des plus grandes turbines du monde. Par ailleurs, Octopus Energy soutient également Simply Blue, qui développe des projets innovants d'éoliennes offshore flottantes, un procédé technologique qui exploite les vents forts plus loin en mer.

L'augmentation des investissements dans l'éolien offshore permettra non seulement de produire davantage d'énergie verte, mais également de créer de nombreuses opportunités d'emploi. Les dernières prévisions montrent d'ailleurs que le secteur de l'éolien offshore créera plus de 100.000 emplois d'ici à 2030, rien qu'au Royaume-Uni1.

"L'éolien offshore a déjà rapidement transformé le système énergétique du Royaume-Uni et nous sommes très enthousiastes quant au potentiel de cette technologie à l'échelle mondiale. Nous avons l'intention d'investir encore plus pour en finir avec le gaz polluant. L'éolien offshore continuera sans aucun doute à jouer un rôle essentiel dans la réalisation de l'objectif "zéro énergie", dans le renforcement de la sécurité énergétique ainsi que dans la réduction des factures des consommateurs" selon Zoisa North-Bond, PDG d'Octopus Energy Generation.