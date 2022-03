Octo AM s'impose comme gérant obligataire value en France

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2021, les actifs gérés par Octo AM sont en hausse de 54% pour atteindre 285 millions d'euros. Engagée dans un nouveau plan stratégique, baptisé " Octo 2025", la société de gestion spécialiste du crédit a pour objectif d'atteindre le cap du milliard d'euros à horizon 2025.

"En 2021, dans un contexte marqué par la hausse des taux et les répliques de la crise sanitaire, la gestion obligataire value d'Octo AM a tiré son épingle du jeu, que ce soit du point de vue commercial ou du point de vue des performances " affirme Matthieu Bailly, associé et Directeur Général Délégué d'Octo AM, qui poursuit "en 2022, nous nous attendons à un contexte tout aussi volatil au sein duquel les primes de rendements seront un coussin très utile pour absorber les chocs".

Les trois fonds ont largement atteint leur objectif de performance en 2021, montrant aux investisseurs qu'il existe une alternative au portage nul et à la volatilité des taux souverains.

Si la collecte s'est d'abord concentrée sur le fonds Octo Crédit Court Terme, réponse à la situation d'incertitude du début d'année post crise covid, elle s'est ensuite étendue aux deux autres fonds de la gamme :

- Octo Rendement 2025, le fonds à échéance orienté essentiellement sur le portage obligataire, et bénéficiant également de l'ADN d'analyse crédit et de gestion active d'Octo AM

- Octo Crédit Value, le fonds flagship d'Octo AM, qui bénéficie d'une grande latitude pour saisir les primes de crédit du marché de la dette corporate et être le plus diversifiant par rapport au reste du marché obligataire.

"La notoriété croissante d'Octo AM est confirmée par la reconnaissance de ses analyses auprès des investisseurs et de la presse spécialisée - notamment l'hebdo crédit qui fête sa neuvième année. Son identité claire et admise de gérant obligataire value me rappelle ce que nous avons fait chez Amplegest il y a cinq ans de cela avec le fonds Amplegest Pricing Power, qui est aujourd'hui un véritable succès. Ce sont pour moi des indicateurs avancés de la collecte future" affirme Arnaud de Langautier, Président d'Octo AM et d'Amplegest.

L'année 2021 a également été l'occasion pour Octo AM de formaliser sa politique ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Partant des principes adoptés par Amplegest dans le cadre d'une politique RSE commune au Groupe, Octo AM a mis en place son propre système de notation interne, adapté à la dette corporate. Cet outil propriétaire lui permet d'obtenir des notations pour tous les critères ESG des titres mis en portefeuilles et de son univers d'investissement.

La mise en application de ce modèle d'analyse devrait permettre de labelliser le fonds Octo Crédit Court Terme courant 2022.

Après cette année 2021 réussie, Octo AM entend accélérer son développement au cours des prochaines années, en particulier par les synergies commerciales et de distribution développées au sein de son groupe d'appartenance : commercialisation des fonds via Amplegest et Cyrus Conseil, référencement au sein des plateformes d'assurance-vie, création de produits communs....