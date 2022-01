Océalia : moyens à l'appui

(Boursier.com) — Le Groupe Coopératif Océalia, premier collecteur de céréales de la région Nouvelle Aquitaine, a réalisé une augmentation de capital de sa filiale de diversification, Sodevat, à laquelle Unigrains et IDIA Capital Investissement, partenaires financiers historiques depuis 2017, ont également souscrit à hauteur de 4 ME. Cette opération fait suite à l'acquisition par Sodevat, fin 2019, de Menguy's et s'inscrit dans le souhait de la coopérative d'accélérer le développement de ses activités alimentaires et de distribution.