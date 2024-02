OCCTE annonce l'engagement du FEI à hauteur de 75 ME dans le fonds OCCIGEN

(Boursier.com) — OCCTE , société de gestion à mission annonce l'engagement du Fonds Européen d'Investissement (FEI) à hauteur de 75 millions d'euros, dans son premier fonds (OCCIGEN).

Créée en 2021, de la volonté de l'Agence Régionale de l'Energie et du Climat (AREC) Occitanie dans le but de massifier les activités d'investissement par un fonds régulé qualifié et de la nécessité de passer à l'échelle nationale en s'appuyant sur l'historique et la forte dynamique de l'Occitanie : OCCTE déploie une gamme de stratégies et de solutions d'investissements innovantes dans les secteurs de la transformation énergétique et de l'économie durable.

Cette participation représente un engagement de 75 millions d'euros qui viendront s'ajouter aux 25 millions d'euros déjà présents dans le fonds OCCIGEN. Ce soutien remarqué est en parfaite cohérence avec l'action prioritaire du FEI qui est d'apporter son soutien à des projets de transition énergétique de haute qualité avec de fortes perspectives de croissance et un impact territorial positif.