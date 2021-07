Observatoire des ETF européens : Juin 2021

Observatoire des ETF européens : Juin 2021









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Yomoni , leader de la gestion indicielle, a lancé un Observatoire des ETF, afin de faire ressortir les grandes tendances de ces produits financiers qui attirent de plus en plus d'investisseurs particuliers.

Observations sur juin :

-Blackrock (comprenant iShares) reste le leader du marché européen de la gestion passive, avec près de 31% des encours à la fin juin. Quant au flux, c'est un peu moins de 30% des capitaux européens qui se sont dirigés vers le géant américain.

-Malgré un léger rattrapage des sociétés britanniques sur l'année, les sociétés de gestion françaises restent à la 3ème place en matière de collecte sur des fonds passifs. Elles représentent 9,6% des encours européens sous gestion passive, derrière les Etats-Unis (54,6 %) et la Suisse (18,0%).

-Au sein des actions, le secteur financier fait partie de ceux qui ont le plus décollecté en juin. La collecte nette depuis le début de l'année s'élève cependant à plus de 4 milliards d'euros...