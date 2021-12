Obligations Relance : 8 gérants créent le Groupement Territoires de croissance

(Boursier.com) — Le Groupement Territoires de croissance mené par Siparex, allié à La Banque Postale Asset Management (LBP AM), ACOFI Gestion, Arkéa Capital, IRD Gestion, IRDI Capital Investissement, Picardie Investissement Gestion, Tertium Invest, annonce le lancement officiel de son mandat afin de financer le développement et la transformation des PME et ETI au coeur des régions françaises.

Dans le cadre de la mise en place des Obligations Relance, 19 Assureurs via la Fédération Française de l'Assurance (FFA) et la Caisse des Dépôts ont confié une enveloppe de plus de 200 ME au Groupement Territoires de croissance, partenariat inédit entre 5 gérants régionaux rassemblés autour de Siparex, LBP AM et ACOFI Gestion, offrant une couverture complète des régions françaises et une complémentarité d'expertises, de l'investissement en fonds propres à la dette privée.

Territoires de croissance maille toutes les Régions de France avec un réseau de 20 bureaux situés à Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Brest, Rouen, Amiens, Lille, Strasbourg. L'ambition de notre groupement est d'être proche de toutes les entreprises, et notamment les PME, au coeur des territoires.

Citation Richard Dalaud : "Siparex, aux côtés de ses 7 partenaires du Groupement Territoires de croissance, remercie vivement la Fédération Française de l'Assurance et la Caisse des Dépôts pour la confiance accordée à notre Groupement, caractérisé par sa forte dimension territoriale, pour financer les entreprises de croissance emblématiques dans chacune des régions de France. Quelle que soit sa région d'ancrage, une entreprise trouvera ainsi chez Territoires de croissance un partenaire de proximité familier de son tissu économique. En outre, elle bénéficiera d'un réseau de partenaires pour la guider sur d'autres régions de France et à l'international, ou pour lui apporter des ressources complémentaires dans la large panoplie des activités de capital-investissement et de dette privée du Groupement."