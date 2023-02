OANDA : récompensé !

(Boursier.com) — OANDA a remporté le prix du Courtier le plus populaire aux TradingView Broker Awards 2022. C'est la troisième année consécutive que OANDA est récompensé par la communauté de TradingView, prouvant que pour remporter les honneurs, il faut commencer par gagner la satisfaction des clients.

TradingView est l'un des réseaux sociaux les plus importants et les plus dynamiques au monde pour les traders, avec plus de 30 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde.

Kurt vom Scheidt, directeur de l'exploitation d'OANDA, a déclaré : "Nous sommes honorés de recevoir ce prix prestigieux de la part de la communauté de TradingView.

Cela illustre notre engagement à servir nos clients grâce à une plateforme de premier plan, à une tarification transparente et à une exécution rapide qui leur permet de trader au mieux."

Concernant les prix, Pierce Crosby, directeur général de TradingView a déclaré : "Les utilisateurs de TradingView sont de grands fans d'OANDA, et cela se voit ! OANDA a déjà remporté des prix avec nous, mais ce prix en particulier - Courtier le plus populaire - est éloquent. Les traders choisissent OANDA. Nous sommes très heureux de voir OANDA continuer son ascension sur TradingView et très impatients de découvrir les nouvelles fonctions à venir en 2023."

Classé "Meilleur de sa catégorie" par ForexBrokers.com

OANDA a également été reconnu par ForexBrokers.com comme le meilleur de sa catégorie pour sa facilité d'utilisation et pour la recherche lors de la remise des prix annuels de 2023.

"Pour un trader actif, l'ergonomie de la plateforme fait partie intégrante de la performance et d'une excellente expérience de trading, et la recherche est essentielle pour développer une stratégie de trading efficace. Être reconnu dans ces deux catégories témoigne de l'attention que nous portons aux besoins des clients", a commenté Kurt vom Scheidt.

À propos d'OANDA

Fondé en 1996, OANDA a été la première entreprise à partager gratuitement des données de taux de change sur Internet, en lançant une plateforme de négociation FX qui a contribué au développement du trading de devises en ligne cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le groupe OANDA, qui comprend OANDA Corporation et d'autres filiales de OANDA Global Corporation, fournit des services en ligne de négociation d'actifs multiples, des données et des analyses sur les devises à des clients particuliers et des entreprises mondiaux, ce qui démontre une expertise inégalée dans le domaine des échanges.

Avec des entités réglementées sur neuf des marchés financiers les plus actifs du monde, OANDA reste déterminé à transformer la façon dont le monde interagit avec le trading, en permettant aux clients de négocier des indices du marché mondial, des marchandises, des bons du Trésor, des métaux précieux et des devises sur l'une des plateformes de négociation les plus rapides du marché.