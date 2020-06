Nuveen Real Estate vient d'acquérir 3 actifs logistiques 'prime' dans l'hexagone

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa stratégie d'investissement en France et en Europe, Nuveen Real Estate, l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde, vient d'acquérir trois actifs logistiques prime dans l'hexagone, pour le compte d'un de ses véhicules logistiques européens. Ces trois acquisitions correspondent à un investissement global de plus de 135 Millions d'euros.

Le premier actif, acquis en VEFA auprès de Virtuo, il se situe à 30 km au Sud de Paris dans l'Essonne, au sein du hub stratégique du Plessis Pâté, et concerne une plate-forme multi-températures d'un peu plus de 10.000 m(2). Le site est entièrement loué à une enseigne internationale qui l'utilisera comme zone de stockage et de distribution pour alimenter la Région parisienne.

Dans cette transaction, Nuveen a été conseillée par l'étude notariale Panhard & Associés (Marie-Laure Baffoy), Gide Loyrette Nouel (juridique), Arsène Taxand (fiscal), Etyo (technique), ERM (environnement), ICF (ICPE). Cushman & Wakefield est intervenu en tant qu'Agent.

Le deuxième actif, d'une superficie d'environ 49.000 m(2), est situé à Port-Saint-Louis du Rhône au sein de la zone industrielle Distriport, à proximité directe du port industriel de Marseille. La plateforme est entièrement louée à trois occupants, bien implantés dans la Région.

Dans cette transaction, Nuveen a été conseillée par Screeb Notaires (Aurélien Bourdet), BG2V (juridique et fiscal), Etyo (technique), ERM (environnement), et SD Environment (ICPE). Arthur Lloyd et EOL sont intervenus en tant qu'Agents.

Située à Valence, à 100 km au Sud de Lyon, cette troisième acquisition logistique, totalisant près de 87.000 m2 et accessible par les autoroutes A7 et A49, procure une localisation stratégique, en lien direct avec les Alpes françaises et l'Italie. Occupée par le leader de la vente de pneus en ligne, cette plateforme est intégrée au Parc Multimodal Sud Rhône-Alpes accueillant notamment DHL, Leroy Merlin et Kuehne & Nagel.