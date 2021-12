Nuveen Real Estate : acquisition de 100.000 m2 dédiés à la logistique du dernier kilomètre

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa stratégie d'investissement en Europe, Nuveen Real Estate a fait l'acquisition de trois portefeuilles comportant 17 actifs en immobilier logistique du dernier kilomètre, pour le compte de sa plateforme logistique européenne. Les trois transactions concernent des biens identifiés hors marché et représentent un investissement total de plus de 135 millions d'euros. L'acquisition de quatre actifs supplémentaires d'une valeur de plus de 32 Millions d'euros a de plus été assurée pour 2022. La superficie brute totale de ces différents biens s'élève à environ 100.000 m2. Ces plateformes logistiques du dernier kilomètre sont toutes entièrement louées à des locataires de premier plan avec des baux à long terme.

"Nous sommes ravis d'avoir pu acquérir ces actifs logistiques du dernier kilomètre de dernière génération, dans un secteur continuant à constituer un marché refuge ", ajoute Luc Merigneux, Investment Director France chez Nuveen Real Estate. " Ces acquisitions renforcent un portefeuille en pleine croissance et soulignent notre implication sur le marché français et notre position parmi les plus gros investisseurs de logistique du dernier kilomètre du pays. Nous allons poursuivre notre développement en continuant à chercher de nouvelles opportunités sur le marché français de la logistique."