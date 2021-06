Nuveen Real Estate acquiert un immeuble de bureaux de 7.000 m2 à Paris

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nuveen Real Estate, l'un des plus grands gestionnaires d'investissements immobiliers au monde, vient d'acheter un immeuble de bureaux situé rue Jobbé Duval dans le 15ème arrondissement de Paris, pour le compte de son fonds Cityhold Office Partnership. Totalisant 7.000 m2, cet immeuble est actuellement entièrement occupé par l'opérateur télécom Orange. Construit dans les années 1930, il se développe sur 5 étages et propose une terrasse en attique, offrant de belles vues sur le Sacré-Coeur et la tour Eiffel. Il présente une façade de style industriel de belle facture.

Cette acquisition s'intègre dans la stratégie du CHOP consistant à cibler des actifs core et value-add, avec un potentiel de réhabilitation et situés dans métropoles Européennes clés, caractérisées par un faible taux de vacance et un marché en sous-offre à court terme.