Numalis lève 5 millions d'euros

(Boursier.com) — Numalis , start-up deeptech française spécialiste des méthodes formelles et première à avoir industrialisé ces approches mathématiques rigoureuses pour la validation des intelligences artificielles (IA), annonce une levée de fonds de 5 millions d'euros auprès d'un groupe d'investisseurs parmi lesquels le fonds Definvest du ministère des Armées géré par Bpifrance, 115K le fonds de venture capital de La Banque Postale, MBDA et Safran Corporate Ventures.

Cette levée de fonds permettra à Numalis de se développer et d'accélérer son déploiement à l'international, tout en consolidant ses efforts de Recherche & Développement, afin de contribuer à l'avancement de l'état de l'art, renforcer l'innovation et affirmer sa position de leader sur le marché.

L'offre de Numalis s'adresse principalement aux grands acteurs de l'IA, notamment dans les domaines critiques exigeant une précision et une fiabilité renforcée, comme la défense, les transports (aéronautique, spatial, ferroviaire, automobile), la finance ou la santé. De grands noms de l'industrie française, sensibilisés aux enjeux économiques, de fiabilité, et de souveraineté, font déjà confiance à Numalis, ce qui leur offre un avantage stratégique sur un marché international très compétitif.

Les petites et moyennes entreprises font face aux mêmes enjeux, en particulier dans la perspective du plan France Relance, de France 2030 et de la course internationale à l'IA. Dans ce contexte, Numalis a pour objectif de faciliter l'adoption d'une IA de confiance et souveraine, via ses solutions SaaS, par les entreprises de toutes tailles.

Située à Montpellier et née en 2015 de la recherche scientifique, Numalis est spécialisée dans l'explicabilité et la validation de la robustesse des IA, par exploitation de méthodes formelles.