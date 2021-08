Nuki réalise une levée de fonds de plus de 20 millions d'euros

(Boursier.com) — Nuki effectue une levée de fonds de plus de 20 millions d'euros. Nuki Home Solutions GmbH, entreprise spécialisée dans les solutions d'accès intelligent, annonce ainsi la clôture d'un nouveau tour de financement.

Le nouvel investisseur, Cipio Partners, détient une participation minoritaire dans l'entreprise Nuki. Les investisseurs existants, Up to Eleven, Fortuna et Venta participent également à ce nouvel investissement. Allegion PLC cesse d'être actionnaire mais reste néanmoins un partenaire stratégique.