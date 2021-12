Nowak renforce sa position sur le secteur médical

(Boursier.com) — Dans le cadre du développement de son activité médicale et soutenu par ses investisseurs - Siparex, Bpifrance et Unexo, Nowak renforce son positionnement stratégique en tant que partenaire intégré des acteurs français et européens de l'orthopédie avec l'acquisition de la société Belmonte, spécialiste de l'usinage de précision de pièces métalliques et plastiques essentiellement à destination du secteur médical.

Implanté à Pancé en Ille-et-Vilaine et dirigé par Thierry Avrons, Nowak est reconnu pour son savoir-faire et sa technologie dans la fonderie de précision à destination de l'industrie et du marché médical.

Doté d'unités de production dédiées à ces secteurs et certifiées ISO 9001 et ISO 13485, Nowak répond aux plus hauts standards d'exigence de ses partenaires.

Créée en 1981 et située à Valence dans la Drôme, Belmonte intervient principalement sur des produits manufacturés à destination du secteur médical. Réputée pour son haut de niveau de compétences dans les prestations d'usinage et de finition d'implants orthopédiques, la qualité de ses réalisations est reconnue par ses partenaires comptant parmi les leaders de l'orthopédie en Europe.