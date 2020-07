Novaxia Investissement étend la période de collecte de son fonds Recovery

(Boursier.com) — Pour accompagner la reprise et accélérer la transformation urbaine après la crise sanitaire, Novaxia Investissement étend la période de collecte de son fonds Recovery.

Dans ce contexte post Covid-19, une nouvelle vision de la ville apparaît. Sa résilience est au coeur des préoccupations notamment pour l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants. C'est pourquoi Novaxia Investissement a souhaité prolonger la période de souscription auprès des investisseurs de son fonds Recovery, basé sur l'acquisition d'actifs obsolètes à transformer, jusqu'au 17 octobre prochain.

Pour créer de la valeur potentielle sur ses actifs et apporter une plus-value aux investisseurs de ses fonds, la société de gestion s'est toujours employée à mettre la transformation immobilière au coeur de la stratégie d'investissement de chacun de ses produits. La décote des actifs a pour objectif de réaliser de la plus-value pour les investisseurs, leur obsolescence est un véritable gisement de valeur financière et extra financière.

"Alors qu'hier la plus-value potentielle des actifs tertiaires provenait de la hausse naturelle du marché, nous sommes certains que demain, elle proviendra davantage de leur transformation. C'est une véritable fenêtre de tir pour Novaxia Investissement qui investit pour accompagner le renouvellement des villes sur elles-mêmes.

Nous avons la conviction que les acteurs de la chaîne immobilière (promoteurs, asset managers, investisseurs) vont concentrer à nouveau leur énergie à leur coeur de métier et qu'il devrait y avoir une augmentation de la prime de risque pour l'achat d'actifs vacants et obsolètes. C'est cette potentialité de création de valeur que nous cherchons à capter pour nos investisseurs avec notre fonds de reprise "Recovery "" a réagi Mathieu Descout, Directeur Général en charge des Gestions et gérant des fonds de Novaxia Investissement.