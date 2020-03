Novaxia Investissement acquiert l'immeuble Le Youri Gagarine à Bobigny

Novaxia Investissement acquiert l'immeuble Le Youri Gagarine à Bobigny









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Novaxia Investissement acquiert l'immeuble Le Youri Gagarine à Bobigny auprès d'un Investisseur Institutionnel français.

L'immeuble situé 1 avenue Youri Gagarine à Bobigny développe une superficie utile d'environ 5.800 m(2) répartie sur 10 niveaux en superstructure. Actuellement loué à 90% à trois locataires historiques, le bâtiment présente également un potentiel de redéveloppement à terme.

Cette acquisition pour le compte de nos fonds de capitalisation s'inscrit totalement dans l'ADN de Novaxia Investissement. Cet immeuble parfaitement desservi par les lignes 5 du Métro et 3 du Tramway va bénéficier de l'incroyable attractivité de la zone avec la ZAC Ecocité et le projet de Coeur de Ville achevé en 2025. Les fonds vont bénéficier des loyers de l'immeuble et pourront, si la demande locative s'intensifie, le restructurer et capter la création de valeur potentielle.

Dans cette acquisition, Novaxia Investissement était accompagnée par l'étude 14 Pyramides. Le vendeur était accompagné par l'étude Thibierge & Associés et par l'équipe Capital Markets Bureaux de Cushman & Wakefield dans le cadre d'un mandat co-exclusif avec Arthur Loyd Investissement...