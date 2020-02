Nouvelle stratégie chez Finaqui Business Angel

(Boursier.com) — En fin d'année 2019, les membres et associés de FINAQUI se sont réunis en Assemblée Générale pour acter le renouvellement du bureau de l'association et décider de la création d'un quatrième fonds d'investissement de Business Angels. "Le nouveau bureau a présenté des objectifs clairs et ambitieux à destination des entreprises régionales et des investisseurs qui souhaiteraient rejoindre l'aventure. Il a également présenté le nouveau partenariat avec Unitec et sa nouvelle organisation qui va désormais s'appuyer sur une permanente, Marie Laure de Bruc Mazoyer".

FINAQUI, membre de la fédération France Angels, est l'association régionale des Business Angels créée en 2007.

Plus de 100 personnes physiques ou morales auront investi autour de 5 ME soit via les fonds (type SIBA, Société d'Investissement de Business Angels, ou SCR, Société de Capital Risque) soit en direct à titre individuel...