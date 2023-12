Nouveaux clients Revolut : Des taux d'intérêts boostés jusqu'à 3,95% sur les Comptes Flexibles en Euros

(Boursier.com) — Revolut , la banque en ligne globale qui compte plus de 35 millions de clients dans le monde, a lancé cet été une nouvelle solution d'épargne disponible en plusieurs devises. Première alternative à l'épargne lancée par Revolut en France, les Comptes Flexibles offrent un moyen efficace de tirer meilleur parti de son argent en période d'augmentation du coût de la vie et de taux d'intérêt élevés...

Quelques mois après leur lancement, les taux des comptes flexibles en GBP, USD et EUR ont montré solidité et croissance, avec tous les taux affichant une augmentation dans les différentes devises.

À titre de référence, depuis le lancement le 22.08.2023, en moyenne les taux en EUR ont augmenté de 0,10%, les taux en GBP de 0,13% et les taux en USD de 0,10%. En outre, des centaines de millions d'euros ont déjà été investis dans les fonds du marché monétaire (MMF) disponibles sur les comptes flexibles dans toute l'Europe.

Nouvel avantage

Revolut ajoute aujourd'hui un nouvel avantage pour les nouveaux utilisateurs de Revolut, qui bénéficieront de taux EUR boostés (équivalents aux taux Ultra) pendant leurs trois premiers mois d'adhésion à Revolut !

Pour rappel, les comptes flexibles offrent une flexibilité totale, les clients peuvent tirer le meilleur parti de leur épargne avec la possibilité d'ajouter et de retirer des fonds à tout moment, ainsi que des intérêts payés quotidiennement (mais composés mensuellement). De plus, il n'y a pas de limite d'investissement minimum ou maximum...

Antoine Le Nel, VP Global Growth & Partner at Revolut:

"La demande pour l'arrivée de comptes d'épargne à haut rendement chez Revolut n'a cessé d'augmenter et nous sommes ravis de l'adoption des Comptes Flexibles. Nous allons maintenant offrir des taux boostés aux nouveaux utilisateurs afin qu'ils puissent essayer le produit à son meilleur niveau d'efficacité et leur permettre de découvrir combien leur épargne peut leur rapporter chaque jour."

Les comptes flexibles sont déjà disponibles pour les clients de Revolut dans la plupart des pays européens et seront étendus à d'autres territoires dans les prochains mois...