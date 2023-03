Not So Dark, start-up de la food tech, a levé une série B record de 80 M$

(Boursier.com) — Not So Dark a annoncé en tout début d'année un nouveau tour de table inédit de 80 millions de dollars en série B, mené par Kharis Capital et Verlinvest en partenariat avec Convivialité Ventures. Cette opération porte désormais à plus de 105 millions de dollars le financement total de la pépite française, deux ans seulement après sa création.

Cette levée de fonds va permettre à la start-up de renforcer sa position de leader en France et en Belgique, et d'entamer le déploiement de son concept de franchise virtuelle à l'échelle européenne.

L'aventure débute en 2020 quand Clément Benoit, serial entrepreneur (fondateur de Stuart) et Alexandre Haggai décident de se lancer dans la création de marques food virtuelles uniquement disponibles sur les plateformes de livraison, telles que UberEats ou Deliveroo.

Un an après sa création, la start-up connaît une croissance soutenue et opère déjà 7 marques virtuelles à travers 9 cuisines en France. En Février 2021, ils réalisent une première levée de fond de 25 millions de dollars en Série A destinée à financer l'ouverture de 20 cuisines supplémentaires en Europe.