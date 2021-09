Norton Rose Fulbright renforce son offre de services en Turquie

(Boursier.com) — Norton Rose Fulbright, cabinet d'avocats d'affaires international, a noué un nouveau partenariat avec le cabinet turc de premier plan Pekin Bayar Mizrahi. Figurant parmi les plus anciens et prestigieux cabinets d'avocats de Turquie, Pekin Bayar Mizrahi, fondé en 1946 par M. Fethi Pekin, célèbre cette année son soixante-quinzième anniversaire. Désormais cabinet full-service comptant une cinquantaine d'avocats, il est dirigé par Selin Bayar et par Ergin Mizrahi, associé en contentieux.

Pekin Bayar Mizrahi conseille des entités gouvernementales, des institutions financières et des grands groupes internationaux dans de nombreux domaines du droit dont le droit bancaire et financements, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, le contentieux ainsi que le droit commercial et des contrats, venant ainsi renforcer la pratique actuelle du bureau Norton Rose Fulbright à Istanbul.

Gerry Pecht, dirigeant des activités de Norton Rose Fulbright dans le monde, a déclaré : "Cette alliance découle d'une vision commune. La culture du travail d'équipe, de l'intégrité et du service de Pekin Bayar Mizrahi reflète les valeurs fondamentales de Norton Rose Fulbright, à savoir la qualité, l'unité et l'intégrité. Nous sommes convaincus que notre présence mondiale et l'expérience de Pekin Bayar Mizrahi en Turquie profiteront considérablement aux clients des deux cabinets."