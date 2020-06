Norton Rose Fulbright lance 'NRF Covid Resolve'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Norton Rose Fulbright, cabinet d'avocats international, lance NRF Covid Resolve, une nouvelle solution digitale proposant un cadre juridique et un mode de résolution accélérée des litiges. Afin de faire face au flux élevé de notifications d'inexécutions contractuelles liées au COVID-19 auquel les entreprises sont confrontées et afin de leur permettre un retour rapide aux affaires courantes, Norton Rose Fulbright offre une méthode innovante de règlement alternatif des litiges, ayant pour objectif d'aboutir à une issue pour chacun d'entre eux dans un délai de deux à quatre semaines. Hébergée sur une plateforme, la solution NRF Covid Resolve propose à ses utilisateurs une résolution rapide, efficace et à prix fixe des litiges en cours.

NRF Covid Resolve a été développée par nos avocats spécialisés en contentieux et en énergie, avec le soutien des concepteurs de solutions et développeurs de NRF Transform, le centre technologique et d'innovation du cabinet.

Anne Lapierre, associée en charge de la pratique Energie du cabinet au niveau mondial et à l'origine du projet NRF Covid Resolve, commente : "Notre mission consiste à trouver des solutions pratiques pour aider nos clients à se concentrer sur leur coeur de métier, et ce, dès que possible. Entreprises, gouvernements, magistrats et experts ont tous souligné la nécessité d'une nouvelle approche pour résoudre le volume de différends potentiels découlant de la crise du COVID-19 C'est l'essence même de notre solution. Passer de la conception au lancement de ce produit innovant, disruptif et sans équivalent en moins de deux mois est une réussite dont nos avocats spécialistes de l'énergie et du contentieux peuvent être très fiers".

NRF Covid Resolve peut être utilisée pour les litiges entre entreprises ou intra-groupes, aussi bien dans les juridictions de droit civil que de common law. Les parties peuvent opter pour une médiation, pour une médiation suivie d'un arbitrage ou pour un arbitrage uniquement. Le médiateur et l'arbitre sont choisis parmi un panel convenu à l'avance de spécialistes indépendants du secteur, disponibles via la plateforme.

NRF Covid Resolve est simple d'utilisation et permet aux juristes internes de prendre en charge l'intégralité des procédures sans avoir besoin de mandater un conseil externe.

La plateforme est déployée dans un premier temps pour les acteurs du marché de l'énergie avec une volonté d'étendre l'utilisation du service à d'autres secteurs de l'économie.

Anne Lapierre est accompagnée sur tous les aspects juridiques du projet par Neil Q. Miller et James Rogers, associés spécialisés en contentieux basés à Londres pour les juridictions de common law, Christian Dargham, associé, et Janice Feigher, Counsel, basés à Paris, pour les questions de contentieux et d'arbitrage dans les juridictions de droit civil.