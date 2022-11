Nortia et Coinhouse annoncent leur partenariat

(Boursier.com) — Lorsque deux entreprises aux convictions et ambitions communes se rencontrent, certaines évidences tombent sous le sens... C'est le cas de Nortia, première marketplace multi-spécialiste 'BtoBtoC' en architecture ouverte de la gestion de patrimoine, et Coinhouse, acteur historique et leader français dans l'investissement en actifs numériques.

"Le partenariat entre ces deux leaders est un véritable trait d'union entre la finance traditionnelle et la crypto-finance, dont l'objectif est de proposer aux CGP, et à leurs clients, une solution afin de mieux appréhender ce type d'investissements réunissant le meilleur des deux mondes". Les 1.200 CGP partenaires de Nortia pourront conseiller les produits d'investissement Coinhouse aux clients qui souhaitent investir dans les cryptos.

Avec l'innovation comme principal moteur de leurs entités respectives, ces deux plateformes sont identiques en tout point : culture, ambition et simplicité s'allient à la profonde conviction que le développement du secteur des actifs numériques apportera de nombreuses opportunités d'investissement et de diversification aux CGP.

Ainsi, les équipes de Nortia et Coinhouse prennent régulièrement la parole auprès de dirigeants de la finance traditionnelle et forment de nombreux cabinets aux cryptos dans le but de démystifier et mieux comprendre cette nouvelle classe d'actifs, vouée à monter en puissance dans les 10 prochaines années.

"Notre mission, chez Nortia, est de répondre aux besoins des CGP et de leurs clients, que ce soit à travers la qualité de nos services ou la pertinence des solutions que nous proposons, nous sélectionnons les meilleures offres pour nos partenaires. C'est donc dans ce but que le partenariat avec Coinhouse, leader de l'investissement en actifs numériques, résonnait pour nous comme une évidence" explique Philippe Parguey, Directeur Général de Nortia.

"Chez Coinhouse, nous sommes soucieux de garantir un service premium à nos clients, et résolument centré sur leurs besoins. En unissant nos forces à celles de Nortia, qui est un acteur moteur de l'innovation dans son industrie, nous voulons montrer que crypto-actifs et finance traditionnelle sont complémentaires et que le trait d'union entre ces deux mondes est une formidable opportunité pour les CGP et leurs clients qui souhaitent diversifier leurs actifs" détaille Nicolas Louvet, CEO de Coinhouse.