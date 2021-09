Norma Capital poursuit sa croissance

(Boursier.com) — Norma Capital a poursuivi sa croissance grâce à sa stratégie de diversification de patrimoine. A travers ses produits grand public, la SCPI Vendôme Régions et la SCPI Fair Invest, Norma Capital a su se montrer résiliente en enregistrant au cours de cette période des volumes de transactions de près de 120 ME et en signant des engagements actuellement constitués de près de 85 ME.

Au cours du 1er semestre 2021, Norma Capital a donc mené une politique active d'investissement pour le compte de ses deux SCPI. La Société de Gestion dispose désormais de plus de 300 ME d'actifs sous gestion pour ses produits grand public. Cela représente plus de 150.000 m(2) au total.

La digitalisation et l'innovation étant au coeur des préoccupations de Norma Capital, le premier semestre a été marqué également par le lancement de la plateforme de souscription 100% en ligne réservée aux professionnels (CGP / CIF), permettant la souscription digitalisée des SCPI.