Norma Capital : acquisition à Reims

(Boursier.com) — Norma Capital annonce l'acquisition, pour le compte de la SCPI Fair Invest, de 1.440 m(2) de bureaux au sein d'un immeuble situé dans le quartier Clairmarais, à Reims (51). La transaction porte sur un étage et demi de cet actif en R+4 de 4.200 m(2) au total.

La surface acquise par Norma Capital est occupée par Boehringer Ingelheim France, la filiale hexagonale de la compagnie pharmaceutique allemande, Boehringer Ingelheim, centre d'excellence mondiale en recherche clinique spécialisé en santé humaine.

Bénéficiant d'un emplacement stratégique, le quartier Clairmarais est desservi par la gare de Reims, reliant Paris en moins d'une heure, et par deux lignes de tramway (A et B). Positionné à proximité immédiate du centre-ville et de l'A4, l'actif profite de l'attractivité du Grand Reims. Les entreprises y trouvent un cadre de vie agréable dans un quartier attirant toujours plus de cadres et de chefs d'entreprise.