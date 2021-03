Nordea Asset Management s'engage à soutenir le financement de l'ACT

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme d'autres investisseurs institutionnels, Nordea Asset Management s'engage à soutenir le financement de l'ACT - "Access to Covid-19 Tools Accelerator", programme international visant à faciliter le partage d'outils et de données pour surmonter la pandémie. Mardi 23 février dernier, plus d'une centaine d'investisseurs institutionnels ont annoncé avoir signé un engagement commun pour soutenir un effort global, concerté et équitable, en réponse à la crise du COVID-19.

Cette initiative, signée de 148 investisseurs institutionnels représentant plus de 14.000 milliards USD d'actifs gérés et conseillés, vise notamment à soutenir le financement de l'ACT - "Access to Covid-19 Tools Accelerator", programme international visant à faciliter le partage d'outils et de données pour surmonter la pandémie. Les signataires se sont également engagés à collaborer avec les entreprises de santé pour promouvoir des actions plus audacieuses de lutte contre la pandémie.

Parmi les signataires, Nordea Asset Management réaffirme sa détermination à contribuer activement à la lutte contre le COVID-19.

Magdalena Kettis, Directrice des participations actives de Nordea AM, a déclaré : "A travers l'initiative coordonnée par Access to Medecine Foundation, la communauté des investisseurs financiers soutient les gouvernements pour donner la priorité à un accès juste et équitable aux outils de lutte contre le COVID-19, à l'échelle mondiale. Une démarche qui assurera une reprise économique marquée. En tant qu'actionnaire actif, Nordea prend la responsabilité d'assurer un impact positif tout en délivrant des rendements attrayants pour les investisseurs, de façon rigoureuse. C'est pour cette raison que nous nous sommes engagés aux côtés de la fondation Access to Medecine depuis plusieurs années et travaillons en étroite collaboration tout en comptant bénéficier des connaissances de la fondation, pour éclairer notre engagement auprès des entreprises du secteur de la santé".