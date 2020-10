Nordea AM remporte un appel d'offre pour la gestion d'un mandat de 325 M£, sur la thématique "actions climat"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nordea Asset Management - l'un des leaders mondiaux dans l'investissement durable et responsable - s'est vu attribuer un mandat de gestion d'un montant d'encours de £325 millions, par Brunel Pension Partnership (*).

Ce mandat porte sur la gestion d'actions "climat et environnement".

Le mandat, qui concerne une partie de la nouvelle offre de Brunel en investissement actions durables, sera dirigé par Thomas Sørensen et Henning Padberg - les gérants du la stratégie "Global Climate and Environment" chez Nordea AM.

Nordea AM, qui gère 233 milliards d'euros d'actifs, filiale du plus grand groupe financier du Nord de l'Europe, présente l'un des historiques les plus conséquents en matière de solutions d'investissement climatiques. La stratégie gérée par Thomas Sørensen et Henning Padberg a été lancée il y a 13 ans. Celle-ci cible trois principaux domaines du spectre climat et environnement : les innovateurs dans le secteur des énergies alternatives, les entreprises visant l'efficience des ressources et celles actives dans la protection de l'environnement.

"Nous sommes heureux d'avoir été choisis par Brunel Pension Partnership" déclare Nils Bolmstrand, Directeur Général de Nordea Asset Management. "Nordea a été à l'avant-garde des entreprises qui changent le monde, pour une société plus durable. Nous traversons une période cruciale pour répondre aux défis climatiques et environnementaux et nous sommes impatients de travailler avec Brunel pour y parvenir".

Le mandat attribué par Brunel est le plus important mandat ségrégué de Nordea, dans l'univers des actions "climat et environnement". C'est aussi le mandat le plus important attribué à Nordea par un client, au Royaume-Uni. L'activité de Nordea au Royaume-Uni s'est fortement développée ces dernières années, dans le sillage du succès de la version britannique de la stratégie Stable Return, particulièrement réputée.

Thomas Sørensen et Henning Padberg estiment que la perception des critères ESG et du thème climat et environnement a significativement évolué depuis une décennie. "Les préoccupations pour le climat, l'environnement et le développement durable sont devenues des catalyseurs dans les stratégies d'entreprises et le développement des produits" expliquent-ils.

A travers son nouveau portefeuille, Brunel (qui réunit £30 milliards d'actifs issus de 10 fonds de régime de retraite des collectivités locales du Royaume-Uni) vise une exposition à des stratégies d'investissement qui soutiennent le développement durable tout en apportant des bénéfices sociétaux.

"Nous sommes ravis d'avoir trouvé des gestionnaires d'actifs qui partagent notre compréhension de la durabilité, en l'intégrant profondément dans leur culture et leurs processus d'investissement" assure David Jenkins, gérant du portefeuille "Sustainable Equities" chez Brunel. "Dans le cadre de ce portefeuille, nous aspirons à aller au-delà de l'investissement responsable traditionnel : selon une approche constructive d'engagement aux côtés des entreprises investies et pas simplement en se concentrant sur des exclusions".

(*) Brunel Pension Partnership est l'un des 8 pools nationaux de gestion des régimes de retraite des collectivités locales, au Royaume-Uni.