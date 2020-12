Nordea AM rejoint les principaux gestionnaires d'actifs dans leurs engagements à atteindre l'objectif de 0 émission nette

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nordea Asset Management rejoint 30 investisseurs fondateurs signataires de "Net Zero Asset Managers", dont l'objectif est de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Nordea Asset Management vient de rejoindre un groupe de gestionnaires d'actifs représentant plus de 9.000 milliards d'euros d'actifs sous gestion, en lançant l'initiative "Net Zero Asset Managers". Il s'agit d'un groupe de premier plan de gestionnaires d'actifs mondiaux, qui s'engagent à soutenir l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 (voire avant), conformément aux efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement à 1,5oC. Ce groupe s'engage également à soutenir des investissements travaillant selon ce même objectif.

Dans le cadre de cette initiative, les gestionnaires d'actifs signataires se sont engagés à :

-Travailler en partenariat avec les propriétaires d'actifs sur les objectifs de décarbonation, conformément à l'ambition d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 pour l'ensemble des actifs sous gestion

-Fixer un objectif intermédiaire pour la proportion d'actifs à gérer en fonction de l'atteinte de l'objectif final

-Réexaminer leur objectif intermédiaire au moins tous les 5 ans, en vue d'augmenter la proportion des actifs sous gestion couverts jusqu'à ce que 100% des actifs soient inclus.

Les signataires reconnaissent "qu'il est urgent d'accélérer la transition vers des émissions mondiales nulles, et que les gestionnaires d'actifs doivent jouer leur rôle pour aider à atteindre les objectifs de l'accord de Paris et assurer une transition juste."

Nils Bolmstrand, PDG de Nordea Asset Management précise : "Nordea Asset Management est très heureux d'être un membre fondateur de ce groupe essentiel, contrepartie naturelle de l'initiative "Net Zero Asset Owner" et qui aidera à soutenir le secteur de la gestion d'actifs dans sa nécessaire évolution vers la conformité totale à l'accord de Paris. Les objectifs de l'organisation "Net Zero Asset Owner" s'alignent pleinement sur les objectifs climatiques internes de Nordea Asset Management, et nous nous attendons à ce que le développement se poursuive dans ce sens dans les années à venir."

Le lancement de l'initiative "Net Zero Asset Managers" intervient au moment du cinquième anniversaire de l'accord de Paris, le Samedi 12 décembre. Un évènement clé du "Sommet de l'ambition climatique 2020", co-organisé par la présidence britannique de la COP26, les Nations-Unies et la France. Ce sommet contribue à la poursuite de l'action climatique en vue de la conférence sur le climat l'année prochaine.

Cette initiative sera gérée à l'échelle mondiale par 6 réseaux d'investisseurs partenaires fondateurs, que sont "Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change (IGCC), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) et Principles for Responsible Investment (PRI). Elle est également soutenue par The Investor Agenda, dont les réseaux d'investisseurs sont tous des partenaires fondateurs, avec l'UNEP FI.

Stephanie Pfeifer, PDG de Insitutional Investors Group on Climate Change et partenaire fondateur de l'initiative indique: "Nous parlons beaucoup de points de basculement dans notre secteur, mais 30 des principaux gestionnaires d'actifs du monde, avec des actifs sous gestion de plus de 9.000 milliards de dollars, qui s'engagent à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, peuvent vraiment contribuer à faire pencher la balance en faveur de la transition économique mondiale. Il s'agit d'actions, et non de simples mots."

"L'ampleur et l'importance de l'adhésion des gestionnaires d'actifs à l'initiative envoient un signal clair à l'ensemble du secteur : la force de frappe des investisseurs institutionnels afin de faire de réels progrès est très importante. Au 5ème anniversaire de l'accord de Paris, nous invitons tous les gestionnaires d'actifs à se joindre à nous dans l'engagement, la collaboration et la cohésion qui feront avancer cette initiative et la transition vers l'objectif".

Afin d'atteindre au mieux cet objectif, les signataires ont également pris neuf autres engagements, comme :

-Fixer des objectifs intermédiaires pour 2030, afin que les actifs soient gérés conformément à l'objectif final, en accord avec une part équitable de réduction globale de 50% du CO2, identifiée comme une exigence dans le rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) sur le réchauffement climatique de 1,5oC.

-Tenir compte des émissions de portefeuilles de type 1 et 2 et, dans la mesure du possible, des émissions importantes du portefeuille de type 3

-Mettre en oeuvre une stratégie de gérance et d'engagement, avec une politique claire d'escalade et de vote, qui soit cohérente avec l'ambition pour tous les actifs sous gestion d'atteindre l'objectif d'ici 2050

-Au besoin, créer des produits d'investissement alignés sur le principe de zéro émission nette d'ici 2050 et faciliter l'augmentation des investissements dans la lutte contre le réchauffement climatique.

"En démontrant qu'ils respectent l'engagement pris dans le cadre de l'initiative "Net Zero Asset Managers", les signataires envoient également un signal, conforme aux recommandations du groupe de travail sur les informations liées au climat et aux plans d'action sur le climat par l'intermédiaire des réseaux d'investisseurs de l'Investor Agenda. Ce processus garantira que l'approche repose sur une méthodologie solide, conforme aux critères de l'initiative "Race to Zero" des Nations Unies, et que les mesures prises sont conformes à la déclaration d'engagement".

S'appuyant sur une forte représentation mondiale lors de son lancement, l'initiative continuera à se développer au cours des prochains mois. L'initiative est également prête à rejoindre la "Course vers le zéro", la campagne mondiale menée par la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques.