Nordea AM lève 900 ME pour le premier fonds de son entreprise de capital-investissement Trill impact

(Boursier.com) — Trill Impact, une société indépendante d'investissements privés soutenue par Nordea Asset Management (NAM), a atteint 900 millions d'euros d'engagements pour son premier Fonds de rachat en middle market auprès d'importants investisseurs institutionnels mondiaux. Il s'agit de la levée de fonds la plus importante réalisée par une entreprise d'investissement indépendante lançant un nouveau fonds depuis le début de la pandémie.

Trill Impact a été fondé en 2019 par Jan Ståhlberg avec le soutien de Nordea Asset Management. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes boutiques d'investissement à impact en Europe, avec plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion de ses stratégies de conseil en investissement en capital-investissement et en microfinance. Ceci témoigne clairement de la force du partenariat entre Nordea Asset Management et Trill Impact, qui combine la vaste expérience de l'équipe de capital-investissement de Trill Impact avec l'expertise approfondie de Nordea Asset Management en matière d'analyse d'impact et de collecte de fonds, dans le but d'apporter les meilleurs investissements privés à impact sur le marché.

Grâce à son partenariat stratégique avec Nordea Asset Management, pionnier et leader en investissement responsable, Till impact s'associe à l'équipe d'investissement responsable primée de NAM, et aux équipes des relations avec les investisseurs internationaux (IR) et de collecte de fonds sur les marchés européens et étrangers.

Bien que la collecte de fonds ait eu lieu au cours de la crise financière causée par la pandémie, c'est l'une des plus importantes en termes d'engagements de capitaux collectés par un une société d'investissement privée indépendante.

Depuis son lancement, quatre opérations ont été réalisées par le Fonds, toutes ciblées sur les investissements en Europe du Nord. Celles-ci cherchent à produire des rendements sur les marchés des actions privées ainsi qu'un impact durable et mesurable. Trill Impact, en collaboration avec les équipes de gestion des sociétés de portefeuille, s'est engagée dans son plan de développer et transformer ces entreprises, afin d'atteindre leur plein potentiel d'impact.

Soutenu par un nombre important d'investisseurs internationaux, d'Europe jusqu'à l'Amérique du Nord et du Sud, le comité consultatif du Fonds des limited partners se compose, entre autres, de l'AP4 (la quatrième Caisse nationale de retraite suédoise), de l'AP6 (la sixième Caisse nationale de retraite suédoise), d'Allianz Global Investors, de New York Life Insurance Company, la fondation Lucie et André Chagnon, Velliv, Pension & Livsforsikring A/S et Nordea Life & Pensions.

"Notre mission de longue date a été de fournir des rendements avec responsabilité. C'est en grande partie ce qui a conduit notre collaboration avec Trill impact, joignant nos forces respectives pour offrir aux investisseurs des capitaux privés de classe mondiale et une expertise ESG, ainsi que la possibilité de participer au changement qu'ils espèrent dans le monde. Nous sommes ravis de constater que de nombreux investisseurs importants ont reconnu la valeur de ce partenariat, et estiment que ce succès inaugural ouvre la voie vers la croissance future de l'offre d'impact de Trill" commente Nils Bolmstrand, PDG de Nordea Asset Management.